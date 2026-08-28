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Сальваторе Боккетти мог продолжить карьеру в «Марселе»

Сальваторе Боккетти мог продолжить карьеру в «Марселе»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своей тренерской карьере.

— Летом 2025 года ты возглавил молодежную команду «Аталанты» до 23 лет — проработал в Бергамо год. Как тебе этот опыт?

— Все началось еще в «Вероне», где я завершал карьеру. Спортивный директор позвонил и спросил, чего я хочу дальше. У меня оставался еще год контракта... Но я сказал, что хочу начать тренерский путь. В итоге возглавил команду U-18.

Через месяц в первой команде начались проблемы, директор предложил мне стать ассистентом нового главного тренера — Игора Тудора. Я с удовольствием согласился. После трех поражений подряд с приходом Тудора команда начала побеждать, и мы закончили сезон на десятом месте — это отличный результат, потому что «Верона» всегда боролась за выживание.

Потом Тудор ушел в «Марсель» и позвал меня с собой, но я хотел начать самостоятельную карьеру [в роли главного тренера]. «Верона» дала мне возможность возглавить «Примаверу» — это как дублирующий состав в России. Через некоторое время у первой команды снова не пошли результаты, тренера поменяли... И мне предложили стать главным, хотя у меня еще не было лицензии Pro. Я согласился.

Начали неудачно: мы проиграли несколько матчей, но потом пошли победы. При прошлом тренере была долгая серия из поражений, мотивации в команде не было никакой, но во втором круге мы набрали 25-28 очков и спаслись от вылета! После этого мне предложили контракт на пять лет.

— Сразу на пять лет после одного сезона?

— Да. Но потом сменилось руководство, а у меня все еще не было лицензии — без нее в Италии работать невозможно. Я как раз проходил стажировку для ее получения. И тогда мне позвонил Адриано Галлиани — позвал в «Монцу». Ситуация там тоже складывалась непросто, но для меня это был колоссальный опыт... К тому же тебе все-таки звонит один из самых влиятельных людей в итальянском футболе! Это большая честь.

Правда, поработать удалось недолго — многих футболистов вскоре продали, начался неудачный период. Но опыт в Серии А — это престиж для любого тренера. После этого позвала «Аталанта» — им нужен был молодой специалист для работы с молодежью.

Сальваторе Боккетти.«Спартак» как «Ювентус»: даже спустя 10-20 лет без титулов останется топ-клубом». Интервью Боккетти

Боккетти в составе «Спартака» стал чемпионом России (2016/17), побеждал в Суперкубке страны (2017), вместе с «Рубином» выиграл Кубок и Суперкубок России (2012). Итальянец завершил карьеру игрока летом 2021 года.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
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Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
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Маркиньос

Спартак

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Крылья Советов

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Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
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Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
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