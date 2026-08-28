Сальваторе Боккетти мог продолжить карьеру в «Марселе»
Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своей тренерской карьере.
— Летом 2025 года ты возглавил молодежную команду «Аталанты» до 23 лет — проработал в Бергамо год. Как тебе этот опыт?
— Все началось еще в «Вероне», где я завершал карьеру. Спортивный директор позвонил и спросил, чего я хочу дальше. У меня оставался еще год контракта... Но я сказал, что хочу начать тренерский путь. В итоге возглавил команду U-18.
Через месяц в первой команде начались проблемы, директор предложил мне стать ассистентом нового главного тренера — Игора Тудора. Я с удовольствием согласился. После трех поражений подряд с приходом Тудора команда начала побеждать, и мы закончили сезон на десятом месте — это отличный результат, потому что «Верона» всегда боролась за выживание.
Потом Тудор ушел в «Марсель» и позвал меня с собой, но я хотел начать самостоятельную карьеру [в роли главного тренера]. «Верона» дала мне возможность возглавить «Примаверу» — это как дублирующий состав в России. Через некоторое время у первой команды снова не пошли результаты, тренера поменяли... И мне предложили стать главным, хотя у меня еще не было лицензии Pro. Я согласился.
Начали неудачно: мы проиграли несколько матчей, но потом пошли победы. При прошлом тренере была долгая серия из поражений, мотивации в команде не было никакой, но во втором круге мы набрали 25-28 очков и спаслись от вылета! После этого мне предложили контракт на пять лет.
— Сразу на пять лет после одного сезона?
— Да. Но потом сменилось руководство, а у меня все еще не было лицензии — без нее в Италии работать невозможно. Я как раз проходил стажировку для ее получения. И тогда мне позвонил Адриано Галлиани — позвал в «Монцу». Ситуация там тоже складывалась непросто, но для меня это был колоссальный опыт... К тому же тебе все-таки звонит один из самых влиятельных людей в итальянском футболе! Это большая честь.
Правда, поработать удалось недолго — многих футболистов вскоре продали, начался неудачный период. Но опыт в Серии А — это престиж для любого тренера. После этого позвала «Аталанта» — им нужен был молодой специалист для работы с молодежью.
Боккетти в составе «Спартака» стал чемпионом России (2016/17), побеждал в Суперкубке страны (2017), вместе с «Рубином» выиграл Кубок и Суперкубок России (2012). Итальянец завершил карьеру игрока летом 2021 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|5
|0
|0
|10-4
|15
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2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
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3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
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4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
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5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
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6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
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7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
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8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
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9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
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10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
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11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
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12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
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15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
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16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Александр Соболев
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Маркиньос
Спартак
|3
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0