Сальваторе Боккетти мог продолжить карьеру в «Марселе»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своей тренерской карьере.

— Летом 2025 года ты возглавил молодежную команду «Аталанты» до 23 лет — проработал в Бергамо год. Как тебе этот опыт?

— Все началось еще в «Вероне», где я завершал карьеру. Спортивный директор позвонил и спросил, чего я хочу дальше. У меня оставался еще год контракта... Но я сказал, что хочу начать тренерский путь. В итоге возглавил команду U-18.

Через месяц в первой команде начались проблемы, директор предложил мне стать ассистентом нового главного тренера — Игора Тудора. Я с удовольствием согласился. После трех поражений подряд с приходом Тудора команда начала побеждать, и мы закончили сезон на десятом месте — это отличный результат, потому что «Верона» всегда боролась за выживание.

Потом Тудор ушел в «Марсель» и позвал меня с собой, но я хотел начать самостоятельную карьеру [в роли главного тренера]. «Верона» дала мне возможность возглавить «Примаверу» — это как дублирующий состав в России. Через некоторое время у первой команды снова не пошли результаты, тренера поменяли... И мне предложили стать главным, хотя у меня еще не было лицензии Pro. Я согласился.

Начали неудачно: мы проиграли несколько матчей, но потом пошли победы. При прошлом тренере была долгая серия из поражений, мотивации в команде не было никакой, но во втором круге мы набрали 25-28 очков и спаслись от вылета! После этого мне предложили контракт на пять лет.

— Сразу на пять лет после одного сезона?

— Да. Но потом сменилось руководство, а у меня все еще не было лицензии — без нее в Италии работать невозможно. Я как раз проходил стажировку для ее получения. И тогда мне позвонил Адриано Галлиани — позвал в «Монцу». Ситуация там тоже складывалась непросто, но для меня это был колоссальный опыт... К тому же тебе все-таки звонит один из самых влиятельных людей в итальянском футболе! Это большая честь.

Правда, поработать удалось недолго — многих футболистов вскоре продали, начался неудачный период. Но опыт в Серии А — это престиж для любого тренера. После этого позвала «Аталанта» — им нужен был молодой специалист для работы с молодежью.