Боккетти: «Мне нравится российское кино. «Иронию судьбы» смотрим каждый Новый год»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» рассказал об изучении русского языка.

— У тебя русская жена Катя, про вашу семью «Спорт-Экспресс» уже делал большой фильм. Как часто русский язык звучит в вашем доме? Ты ведь прекрасно на нем говоришь.

— Мы каждый день разговариваем на русском. Конечно, до сих пор делаю ошибки — у меня не было школы, как и времени полноценно выучить язык. Но главное, что меня все понимают. Когда жена каждый день разговаривает с детьми дома — это тоже помогает.

— Дети лучше тебя говорят по-русски?

— Сто процентов. Они до сих пор каждый день делают уроки по русскому языку- даже когда мы в Италии. Там они учатся в английской школе, но по выходным по видеосвязи занимаются с русскими учителями. Жена следит, чтобы все было сделано правильно. Иногда, если фильм на русском, уже я прошу включить субтитры — чтобы не забывать русские слова.

— Какой российский фильм понравился больше всего?

— Их много. Из последнего — «Елки». Мне вообще нравится российское кино. «Иронию судьбы» смотрим каждый Новый год. Очень смешно.