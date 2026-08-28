Боккетти: «Мне нравится российское кино. «Иронию судьбы» смотрим каждый Новый год»
Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» рассказал об изучении русского языка.
— У тебя русская жена Катя, про вашу семью «Спорт-Экспресс» уже делал большой фильм. Как часто русский язык звучит в вашем доме? Ты ведь прекрасно на нем говоришь.
— Мы каждый день разговариваем на русском. Конечно, до сих пор делаю ошибки — у меня не было школы, как и времени полноценно выучить язык. Но главное, что меня все понимают. Когда жена каждый день разговаривает с детьми дома — это тоже помогает.
— Дети лучше тебя говорят по-русски?
— Сто процентов. Они до сих пор каждый день делают уроки по русскому языку- даже когда мы в Италии. Там они учатся в английской школе, но по выходным по видеосвязи занимаются с русскими учителями. Жена следит, чтобы все было сделано правильно. Иногда, если фильм на русском, уже я прошу включить субтитры — чтобы не забывать русские слова.
— Какой российский фильм понравился больше всего?
— Их много. Из последнего — «Елки». Мне вообще нравится российское кино. «Иронию судьбы» смотрим каждый Новый год. Очень смешно.
Боккетти в составе «Спартака» стал чемпионом России (2016/17), побеждал в Суперкубке страны (2017), вместе с «Рубином» выиграл Кубок и Суперкубок России (2012). Итальянец завершил карьеру игрока летом 2021 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0