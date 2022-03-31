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Сегодня, 11:54

Вендел и Ловрен занимаются в тренажерном зале

Отдел футбола «СЭ»
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен и хавбек Вендел в четверг утром не занимались в общей группе.

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе петербургского клуба, оба футболиста провели занятие в тренажерном зале.

Добавим, что хорват в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» не сыграет. Об участии бразильца ничего не известно.

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится 3 апреля, начало — в 19.00 (мск).

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Деян Ловрен
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