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РФС рассмотрит вопрос об увеличении числа участников РПЛ после вердикта CAS

РФС рассмотрит вопрос об увеличении количества участников в РПЛ после рассмотрения апелляции в CAS
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
РПЛ.

Российский футбольный союз (РФС) будет рассматривать вопрос об увеличении количества участников в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщил ТАСС заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов на форуме «Мы вместе. Спорт».

«Выпадение наших клубов и сборных из международного календаря приводит к тому, что игроки начинают проводить меньшее количество игр, — приводит ТАСС слова Митрофанова. — Интенсивность календаря падает, для топ-клубов это минус порядка 15 встреч в год. Это достаточно много!»

По словам генерального секретаря РФС, организация рассматривает различные варианты увеличения интенсивности календаря РПЛ.

«РФС обжалует решения в CAS.Мы ожидаем, что дело будет рассматриваться в мае. Будем рассматривать различные варианты, различные сценарии увеличения интенсивности календаря, это может быть и расширение РПЛ, и изменение формата, и иные конструкции, которые приведут к тому, что профессиональные клубы будут проводить друг с другом большее количество игр с высокой интенсивностью», — сказал он.

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. РФС опротестовал эти решения в CAS.

Источник: https://tass.ru/sport/14239019
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
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