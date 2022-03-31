РФС рассмотрит вопрос об увеличении числа участников РПЛ после вердикта CAS

РФС рассмотрит вопрос об увеличении количества участников в РПЛ после рассмотрения апелляции в CAS

Российский футбольный союз (РФС) будет рассматривать вопрос об увеличении количества участников в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщил ТАСС заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов на форуме «Мы вместе. Спорт».

«Выпадение наших клубов и сборных из международного календаря приводит к тому, что игроки начинают проводить меньшее количество игр, — приводит ТАСС слова Митрофанова. — Интенсивность календаря падает, для топ-клубов это минус порядка 15 встреч в год. Это достаточно много!»

По словам генерального секретаря РФС, организация рассматривает различные варианты увеличения интенсивности календаря РПЛ.

«РФС обжалует решения в CAS.Мы ожидаем, что дело будет рассматриваться в мае. Будем рассматривать различные варианты, различные сценарии увеличения интенсивности календаря, это может быть и расширение РПЛ, и изменение формата, и иные конструкции, которые приведут к тому, что профессиональные клубы будут проводить друг с другом большее количество игр с высокой интенсивностью», — сказал он.

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. РФС опротестовал эти решения в CAS.