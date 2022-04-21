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Судейство

Сегодня, 14:52

В РФС высказались о возможном уходе ВАР из России

Читать «СЭ» в
ВАР.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В Российском футбольном союзе (РФС) высказались о возможном уходе ВАР из России.

«Действующее соглашение РФС с компанией с Hawk-Eye Innovations Ltd завершается в конце сезона-2021/22, все обязательства по нему будут исполнены в полном объёме. В данный момент Департамент судейства ведет работу по выбору провайдера для ВАР на следующие сезоны и рассматривает предложения различных поставщиков. Информация об итогах отбора будет опубликована дополнительно», — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.

По данным «СЭ», существует большая вероятность, что в ближайшем будущем сотрудничество между Hawk-Eye Innovations Ltd и РФС может прекратиться. В таком случае РФС придется искать нового провайдера технологии ВАР или закрывать на время весь проект ВАР в российском футболе.

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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Гамид Агаларов

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Дмитрий Полоз

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Динамо

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 6
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Локомотив

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