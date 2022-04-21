В РФС высказались о возможном уходе ВАР из России

В Российском футбольном союзе (РФС) высказались о возможном уходе ВАР из России.

«Действующее соглашение РФС с компанией с Hawk-Eye Innovations Ltd завершается в конце сезона-2021/22, все обязательства по нему будут исполнены в полном объёме. В данный момент Департамент судейства ведет работу по выбору провайдера для ВАР на следующие сезоны и рассматривает предложения различных поставщиков. Информация об итогах отбора будет опубликована дополнительно», — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.

По данным «СЭ», существует большая вероятность, что в ближайшем будущем сотрудничество между Hawk-Eye Innovations Ltd и РФС может прекратиться. В таком случае РФС придется искать нового провайдера технологии ВАР или закрывать на время весь проект ВАР в российском футболе.