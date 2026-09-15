Акинфеев — о завершении карьеры: «Ситуация с травмой спровоцировала картинку, которая у меня есть в голове»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что ситуация с травмой позволила ему сформировать мысленное представление о том, как будет выглядеть последний матч в его карьере.

40-летний голкипер получил повреждение 4 апреля в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1) и с тех пор не выходил на поле.

«Эта ситуация спровоцировала картинку, которая у меня есть в голове. Нет такого, что я чего-то испугался, что все, закончил карьеру. Я прекрасно понимаю, как это все будет выглядеть. Давайте мы сначала 26 сентября проводим на этом замечательном стадионе Вагнер Лава, и тогда уже я посмотрю, как это все будет происходить и уже нарисую до конца эту картинку», — приводят «Вести» слова Акинфеева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. На его счету 818 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых он пропустил 742 гола и 327 раз сыграл на ноль.