Акинфеев — о конкуренции Торопа и Бориско в ЦСКА: «Кто сильнее, тот и будет играть. Это их карьера»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал конкуренцию между голкиперами московской команды Владиславом Торопом и Максимом Бориско.

Тороп является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду армейцев с 2021 года. Бориско перешел в ЦСКА из «Балтики» летом 2026-го.

«Что касается конкуренции, наверное, она всегда есть. В нынешнем ЦСКА сейчас, вы видите... там два хороших голкипера. Пока Слава играет чемпионат, Макс играет Кубок. Но как оно там дальше будет, думаю, зависит только от них. Это их карьера. И тренировочный процесс, и игры показывают: кто сильнее, тот и будет играть», — приводят «Вести» слова Акинфеева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

40-летний футболист также не согласен с мнением, что у него не было конкурентов, и он «убил целую эпоху вратарей».

Акинфеев на протяжении всей карьеры играет за ЦСКА. Он не выходил на поле с апреля из-за травмы, полученной в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).