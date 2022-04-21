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«Ростов» показал фотографии футболистов в образе шахматистов 50-60-х годов

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ростов» опубликовал в Telegram-канале фотографии футболистов в необычных образах.

На снимках воссоздана атмосфера шахматного клуба 50-60-х годов по мотивам популярного сериала «Ход королевы».

В воскресенье, 24 апреля, «Ростов» примет на своем поле «Спартак». Начало встречи — в 16.30 мск.

Команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 25 матчах. Московский клуб находится на 10-й позиции.

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Краснодар

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Локомотив

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