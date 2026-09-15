Акинфеев — о восстановлении: «Хочется уже выйти на футбольное поле»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его восстановление после травмы идет по плану, и он хочет как можно скорее выйти на поле.

Ранее врач московского клуба Эдуард Безуглов сообщил, что 40-летний голкипер должен вернуться на поле до конца года. Акинфеев получил повреждение 4 апреля в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).

«Когда тебе уже не 20 лет, эта тема немного затягивается. В любом случае я буду стараться сделать все до конца. Наверное, последнее слово я свое не сказал еще. И хочется, конечно, вернуться на поле, не так, у экрана телевизора, когда они особенно на выезд едут, а именно быть в коллективе, хотя я каждый день с ними вижусь, тренируюсь в тренажерном зале, но хочется уже выйти на футбольное поле. А так все идет, как говорил Алексей Березуцкий, по плану, только непонятно по какому (смеется)», — приводят «Вести» слова Акинфеева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Вратарь рассказал, что работает с молодыми вратарями команды, пока сам не выходит на поле.

«Моя отдушина — это вратарская бригада, с приходом Максима Бориско тоже. Все ребята молоды, красивы, хороши, поэтому я стараюсь проводить с ними много времени и какими-то советами подсказывать и успокаивать даже, если есть ошибки, голы и все остальное. То есть именно в этом, наверное, заключается сейчас моя функция, пока я не могу на футбольном поле помогать», — добавил он.

Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. На его счету 818 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых он пропустил 742 гола и 327 раз сыграл на ноль.