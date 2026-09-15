Акинфеев — о восстановлении: «Хочется уже выйти на футбольное поле»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его восстановление после травмы идет по плану, и он хочет как можно скорее выйти на поле.
Ранее врач московского клуба Эдуард Безуглов сообщил, что 40-летний голкипер должен вернуться на поле до конца года. Акинфеев получил повреждение 4 апреля в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).
«Когда тебе уже не 20 лет, эта тема немного затягивается. В любом случае я буду стараться сделать все до конца. Наверное, последнее слово я свое не сказал еще. И хочется, конечно, вернуться на поле, не так, у экрана телевизора, когда они особенно на выезд едут, а именно быть в коллективе, хотя я каждый день с ними вижусь, тренируюсь в тренажерном зале, но хочется уже выйти на футбольное поле. А так все идет, как говорил Алексей Березуцкий, по плану, только непонятно по какому (смеется)», — приводят «Вести» слова Акинфеева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.
Вратарь рассказал, что работает с молодыми вратарями команды, пока сам не выходит на поле.
«Моя отдушина — это вратарская бригада, с приходом Максима Бориско тоже. Все ребята молоды, красивы, хороши, поэтому я стараюсь проводить с ними много времени и какими-то советами подсказывать и успокаивать даже, если есть ошибки, голы и все остальное. То есть именно в этом, наверное, заключается сейчас моя функция, пока я не могу на футбольном поле помогать», — добавил он.
Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. На его счету 818 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых он пропустил 742 гола и 327 раз сыграл на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0