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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил о желании скорее вернуться на поле после травмы

Акинфеев — о восстановлении: «Хочется уже выйти на футбольное поле»

Алина Савинова
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его восстановление после травмы идет по плану, и он хочет как можно скорее выйти на поле.

Ранее врач московского клуба Эдуард Безуглов сообщил, что 40-летний голкипер должен вернуться на поле до конца года. Акинфеев получил повреждение 4 апреля в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).

«Когда тебе уже не 20 лет, эта тема немного затягивается. В любом случае я буду стараться сделать все до конца. Наверное, последнее слово я свое не сказал еще. И хочется, конечно, вернуться на поле, не так, у экрана телевизора, когда они особенно на выезд едут, а именно быть в коллективе, хотя я каждый день с ними вижусь, тренируюсь в тренажерном зале, но хочется уже выйти на футбольное поле. А так все идет, как говорил Алексей Березуцкий, по плану, только непонятно по какому (смеется)», — приводят «Вести» слова Акинфеева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Вратарь рассказал, что работает с молодыми вратарями команды, пока сам не выходит на поле.

«Моя отдушина — это вратарская бригада, с приходом Максима Бориско тоже. Все ребята молоды, красивы, хороши, поэтому я стараюсь проводить с ними много времени и какими-то советами подсказывать и успокаивать даже, если есть ошибки, голы и все остальное. То есть именно в этом, наверное, заключается сейчас моя функция, пока я не могу на футбольном поле помогать», — добавил он.

Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. На его счету 818 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых он пропустил 742 гола и 327 раз сыграл на ноль.

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Игорь Акинфеев
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 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
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 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
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 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
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16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
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