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Судейство

Сегодня, 13:53

Экс-арбитр Николаев высказался о возможном уходе ВАР из России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный уход провайдера Hawk-Eye Innovations Ltd из России.

По информации «СЭ», в случае прекращения сотрудничества с Hawk-Eye Innovations Ltd, РФС придется искать нового провайдера технологии ВАР или закрывать на время весь проект ВАР в российском футболе.

«Будет лучше, если мы будем идти в ногу со временем. Хочется верить в лучшее. Надо учитывать замечания, которые есть, и стремится к нормальной работе, какая была на Евро. Это идеальная работа системы ВАР. Не могу сказать, как изменится уровень судейства с ее уходом. Хочется, чтобы работа строилась на высоком уровне вместе с ВАР», — сказал Николаев «СЭ».

Кроме Hawk-Eye Innovations обычную сертификацию в ФИФА прошли еще четыре компании: из Бельгии, Гонконга и США (две). Американские и бельгийскую системы можно использовать до середины октября 2023 года, китайскую — до конца ноября 2023-го. Пока лицензии выданы на такой срок.

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