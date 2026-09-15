Акинфеев: «Чувствую себя на 20 лет — это и держит меня в футболе. Хочется еще немного поиграть»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что в 40 лет ощущает себя на 20. По словам голкипера, это одна из причин, почему он продолжает играть.
Голкипер провел всю карьеру в ЦСКА. Он не выходил на поле с апреля из-за травмы, полученной в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).
«Я чувствую себя еще молодым Игорем Акинфеевым, которому, не знаю, там 20 лет — давайте возьмем там 22. Конечно, вот это, наверное, и держит меня и в футболе, и вообще в профессии. Запал еще остается... Я не сказал, наверное, последнего слова, хочется прямо еще немного поиграть», — приводят «Вести» слова Акинфеева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.
Футболист добавил, что очень любит свое дело.
«Если я бы не любил бы свое дело, свою работу, меня бы уже давно не было. Я бы закончил бы карьеру и спокойно бы отдыхал дома с чашечкой чая, никого не трогая, не мозоля никому глаза», — отметил он.
Вместе с армейцами Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, восемь раз выигрывал Кубок страны и восемь — Суперкубок, а в 2005-м также завоевал Кубок УЕФА.
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