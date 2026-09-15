Акинфеев — о переменах в себе: «Стал спокоен, не колюч. Я действительно вырос»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что с годами стал внутренне спокойнее. По его словам, эмоции, которые кипят на поле, со временем должны уступать место более сдержанному поведению в обычной жизни.

«Многие говорят, что я стал совершенно спокоен, не колюч, не реагирую на какие-то моменты, вещи. Но с другой стороны, я уже прекрасно понимаю, что надо становиться таким. Футбольное поле, выплеск эмоций, ярость, драйв рано или поздно заканчиваются, и в обычной жизни у тебя уже не должно быть таких моментов. Ты должен быть ко всем лоялен, должен уметь со всеми общаться, вести себя достаточно хорошо. То есть я действительно вырос», — приводят «Вести» слова Акинфеева из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Акинфееву 40 лет. Голкипер провел всю карьеру в ЦСКА. Вместе с армейцами он шесть раз становился чемпионом России, восемь раз выигрывал Кубок страны и восемь — Суперкубок. В 2005 году голкипер завоевал Кубок УЕФА. В составе сборной России вратарь провел 111 матчей и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.