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Сегодня, 19:59

В РФС сообщили, что Алексей Березуцкий подтвердил участие в ретро-матче между «Локомотивом» и ЦСКА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил «СЭ», что экс-защитник ЦСКА Алексей Березуцкий примет участие в матче Лиги легенд против «Локомотива».

«Алексей Березуцкий подтвердил свое участие в матче Лиги легенд между «Локомотивом» и ЦСКА. Кроме того, прорабатываем совместно с клубами открытые тренировки для СМИ в субботу, 18 ноября», — сказал Терешин «СЭ».

Встреча пройдет 19 ноября на «РЖД Арене». Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, который состоялся в 2002 году. «Локомотив» обыграл армейцев (1:0).

Алексей Березуцкий
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
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