В РФС рассказали о новой системе стимулирования детский тренеров

Генеральный секретарь, директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о новых предложениях стимулирования детских тренеров.

«Мы предлагаем следующее: компенсация за подготовку при заключении первого профессионального контракта игрока с клубом РПЛ и ФНЛ-1 — 50% выплачивается тренерам, подготовившим игрока, а также регистрационный взнос солидарности для клубов РПЛ (дополнительная плата за игрока высокого класса) — 50% выплачивается тренерам, подготовившим игрока, — сказал Митрованов. — Мы хотели рассмотреть это на прошлом исполкоме, но в связи с ситуацией, которая оказывает влияние на всю нашу финансовую систему, мы решили посмотреть до лета и вернуться к этому вопросу, когда лучше будем понимать, на сколько наши клубы будут отстранены от международных соревнований, откуда клубы также получают финансирование».

Митрофанов добавил, что Минспорт к этому не имеет отношения. Исполком РФС примерно в июне-июле этого года рассмотрит эту систему и сразу утвердит, чтобы летнее и зимнее трансферные окна проводилось по новым принципам расчета стоимости игрока.