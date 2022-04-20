«Спартак» пошутил о трансфере Холанна

На англоязычной странице «Спартака» в Twitter появилась информация по поводу возможного трансфера нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна. По версии красно-белых, норвежец решил не переходит в российский клуб.

«На фоне последних слухов мы можем подтвердить, что Эрлин Холанн неожиданно решил не переходить в «Спартак» этим летом», — говорится в сообщении.

Во вторник, 19 апреля, появилась информация, что «Манчестер Сити» заплатит за Холанна отступные в размере 63 миллионов фунтов стерлингов. Трансфер будет оформлен в ближайшие недели.

В этом сезоне Холанн в 26 матчах во всех турнирах забил 25 голов и сделал 8 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.