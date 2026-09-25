Дзюба так и остался без клуба. Артем — самый токсичный футболист, завершивший блестящую карьеру

Константин Алексеев — о самом противоречивом российском игроке.

В ночь на пятницу трансферное окно в РПЛ окончательно закрылось — истекли две недели, которые давались свободным агентам. В их числе были Черышев, Кокорин... Но самая громкая история, конечно, Дзюба. Самый медийный российский футболист последнего десятилетия.

С удивлением читаю высказывания о бесславном завершении карьеры. Ха-ха, мол, никому не нужен. Ребята, Артему 38 лет, до этого возраста на футбольном поле доживают единицы. Два года назад, когда Дзюба уже мог спокойно вешать бутсы на гвоздь, он не постеснялся пойти в скромный «Акрон», где добил все возможные рекорды: по голам среди российских футболистов, по «гол плюс пас» в российском чемпионате, по голам за сборную России. Ну и попутно лучшим бомбардиром в истории «Акрона» тоже, конечно, стал.

Это и есть самое роскошное завершение карьеры, которое можно было только придумать в нынешних условиях отсутствия международных соревнований.

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дзюба, возможно, самый токсичный персонаж в российском футболе (даже тут надо было стать первым?). Он обижался на всех вокруг — болельщиков, журналистов, тренеров, партнеров по сборной. Наговорил гадостей о специалистах, которые ему помогали, — тех же Сергее Семаке и Михаиле Галактионове... Да что перечислять, вы и сами все помните.

Но если абстрагироваться от проявлений гипертрофированного нарциссизма, то в плане спорта, лидерских качеств Артем действительно на самой вершине российского футбола. Многочисленные рекорды подтвердят. А самый главный и яркий пик — ЧМ-2018. Не пошло у главного форварда Смолова, но Дзюба был готов подхватить падающее знамя в атаке. И выдал турнир жизни, став главным героем той сборной.

Проникнуться искренней симпатией к Дзюбе многим сложно или невозможно, но отдать должное его спортивному характеру, футбольным качествам, харизме мы обязаны.

Это была противоречивая и какая угодно еще карьера, но уж точно не серая. А рекордам Артема стоять еще долго-долго.