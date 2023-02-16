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Сегодня, 12:07

В РФС объяснили, почему Hawk-Eye ушел из чемпионата России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, почему компания-провайдер технологии VAR Hawk-Eye ушла из чемпионата России.

«Мы понимали, что они находятся в юрисдикции, которая максимально недружественная. Была велика вероятность, что уйдут после финала Кубка России. Мы заранее начали прорабатывать разные варианты. Велись переговоры по цене и с изначальным поставщиком, и с альтернативными. Дадите хорошую цену — договоримся. Мы получили от Hawk-Eye существенную скидку относительно предыдущего контракта. Ведь они уже сделали первоначальную инвестицию и обучили персонал. Переговоры не были фейковыми. У нас действительно имелись и другие варианты. В Hawk-Eye знали, что в РФС приезжали люди и привозили свое оборудование на тесты — реальный подбор других контрагентов. Они начали тормозить с заключением договора. Мы для себя поняли, что уйдут с вероятностью в 80%. У нас уже были другие подрядчики с ценовыми параметрами. Возник тот же политический вопрос: кто возьмется работать и на каких условиях. Одна компания отвалилась по техническим вопросам, в том числе с офсайдными линиями. Другая компания — суперская, уровня Hawk-Eye, оказалась сильно дороже. Пришлось бы заново выстраивать всю инфраструктуру. Плюс сложные юридические схемы закупки через третьи страны», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».

Hawk-Eye Innovations Ltd — это британская компания, основанная японской Sony. Она считается ведущим провайдером в мировом футболе и работает с основными европейскими лигами, а также с ФИФА и УЕФА, обслуживая все главные международные соревнования.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4998899-v-rfs-obyasnili-pochemu-hawk-eye-ushyol-iz-chempionata-rossii.html
Футбол
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Каманцев высказался о положении российских арбитров
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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