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Нигматуллин считает, что Захаряну нужно сделать паузу в поисках нового клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин положительно отреагировал на решение полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна отказать «Галатасараю» в переходе.

«Здорово, что к Захаряну есть интерес из европейских чемпионатов. Но, мне кажется, он сделал правильный выбор, отказавшись от «Галатасарая». В целом это неплохой клуб. В таком юном возрасте неправильно ехать в турецкий чемпионат. Это, скорее всего, для тех, кто уже постарше. Им же совсем недавно интересовался «Челси». Переходить сейчас в «Галатасарай» было бы неправильно по спортивному принципу. Арсену нужно сделать паузу в поисках нового клуба и дождаться более серьезных вариантов. Они у него обязательно будут!» — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча. В них он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4998893-nigmatullin-zaharyan-pravilno-otkazal-galatasarayu-emu-nuzhno-sdelat-pauzu-v-poiskah.html
Арсен Захарян
Руслан Нигматуллин
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