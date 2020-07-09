В Москве разрешили заполнять стадионы на 50 процентов с 1 августа

С 1 августа число зрителей на спортивных мероприятиях в Москве увеличится до 50 процентов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в статье, посвященной очередному снятию ограничений в городе, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

— С 1 августа 2020 года число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10 до 50 процентов от максимальной вместимости трибун, — говорится в публикации на сайте мэра Москвы.

На данный момент клубам разрешено заполнять лишь 10 процентов от вместительности стадионов.