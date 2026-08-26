Французский защитник Надэ тренируется с «Родиной»

Защитник Макаэль Надэ проводит первую тренировку с командой «Родины».

Французский футболист прибыл в Москву на выходных, а сегодня проводит первую полноценную тренировку с командой. Игрок завершает трансфер из «Сент-Этьена» в «Дубай Юнайтед» и в ближайшее время перейдет в «Родину» на правах аренды.

В сезоне-2025/26 Надэ провел 34 матча за «Сент-Этьен» и забил 2 гола.

«Родина» после 5 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками.