Вратарь «Родины» Волков — об Онугхе: «Хорошо физически развит. Как человек — великолепный»

Вратарь «Родина» Сергей Волков прокомментировал игру команды, а также оценил качества новичка команды Германа Онугхи.

— Как меньше пропускать?

— Нужно работать. К сожалению, это наши ошибки. Мы боимся где-то. Нужно придавать в концентрации внимания.

— Почему «Родина» забивает, а потом пропускает?

— Психология. Но пока мы набиваем шишки.

— Как вам Онугха?

— Хорошо физически развит. Как человек — великолепный.

20 августа московский клуб объявил о подписании 30-летнего форварда на правах свободного агента. Прошлый сезон Онугха провел в турецком «Кайсериспоре». Он сыграл 28 матчей, забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.

«Родина» после пяти стартовых туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 4 очками.