Карпукас: «Если «Зенит» будет на первом месте и я помогу ему это сделать, тогда буду удовлетворен»

Полузащитник Артем Карпукас рассказал «СЭ», в каком случае он будет удовлетворен своим переходом из «Локомотива» в «Зенит».

— Что уже успел заметить в новом клубе, чем он отличается от «Локо»?

— Прошло не так много времени в принципе, так что тяжело на сто процентов сравнивать. Это будет неправильно. Можно это делать, когда пройдет побольше времени.

— Что должно произойти до конца года, чтобы ты сказал, что удовлетворен личными результатами?

— Если «Зенит» будет на первом месте и я помогу ему это сделать, тогда буду удовлетворен.

О трансфере 24-летнего хавбека стало известно 21 августа. Он подписал с петербургским клубом контракт на пять лет — до конца сезона-2030/31.