Ленини назвал уход Сперцяна в «Аль-Ахли» ощутимой потерей для «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини в интервью «СЭ» поделился мнением об уходе капитана команды Эдуарда Сперцяна, который в начале июля перешел в «Аль-Ахли».

— Вы сейчас лишились одного из лидеров — клуб покинул Эдуард Сперцян. Без него придется тяжело?

— Я бы не сказал, что будет очень тяжело, но, конечно, это ощутимая потеря. Эдо — игрок высокого уровня, который делает разницу. Он это показывал на протяжении всех прошлых лет: забивал, отдавал голевые передачи. При этом я рад, что он продолжает карьеру в хорошем клубе. Для него это важный проект. А нам надо работать и продолжать собственный путь.

— Кривцов способен заменить Сперцяна?

— Думаю, у него есть все качества для этого. После того как начался чемпионат, все увидели его уровень и то, что он может забивать и быть крутым ассистентом (интервью было записано до травмы, полученной Никитой Кривцовым в матче Кубка России против «Динамо». — Прим. «СЭ»).

26-летний Сперцян подписал контракт с «Аль-Ахли» до 30 июня 2029 года. Всего за «Краснодар» полузащитник в 185 матчах забил 58 голов и отдал 50 результативных передач. В составе «быков» он стал чемпионом России в сезоне-2024/25.