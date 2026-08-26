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Полузащитник Краснодара Ленини поделился мнением об уходе капитана команды Сперцяна в Аль-Ахли

Ленини назвал уход Сперцяна в «Аль-Ахли» ощутимой потерей для «Краснодара»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини в интервью «СЭ» поделился мнением об уходе капитана команды Эдуарда Сперцяна, который в начале июля перешел в «Аль-Ахли».

— Вы сейчас лишились одного из лидеров — клуб покинул Эдуард Сперцян. Без него придется тяжело?

— Я бы не сказал, что будет очень тяжело, но, конечно, это ощутимая потеря. Эдо — игрок высокого уровня, который делает разницу. Он это показывал на протяжении всех прошлых лет: забивал, отдавал голевые передачи. При этом я рад, что он продолжает карьеру в хорошем клубе. Для него это важный проект. А нам надо работать и продолжать собственный путь.

— Кривцов способен заменить Сперцяна?

— Думаю, у него есть все качества для этого. После того как начался чемпионат, все увидели его уровень и то, что он может забивать и быть крутым ассистентом (интервью было записано до травмы, полученной Никитой Кривцовым в матче Кубка России против «Динамо». — Прим. «СЭ»).

26-летний Сперцян подписал контракт с «Аль-Ахли» до 30 июня 2029 года. Всего за «Краснодар» полузащитник в 185 матчах забил 58 голов и отдал 50 результативных передач. В составе «быков» он стал чемпионом России в сезоне-2024/25.

Кевин Ленини и&nbsp;Возинья.«Возинья сказал: «У меня есть два предложения из России». Интервью Ленини о «Краснодаре», Месси и ЧМ-2026

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Никита Кривцов
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
Кевин Ленини
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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