Кисляк: «Ни разу не смотрел «Человека-паука», ни фильмы про «Марвел». Не фанат этого»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отношении к фильмам про Человека-паука.

— Пресс-служба показала тебя в образе Человека-паука. Тебе нравятся фильмы про него?

— Я ни разу не смотрел «Человека-паука», ни фильмы про «Марвел». Не фанат этого. Поэтому, скорее всего, не пойти на новую часть «Человека-паука», — сказал Кисляк «СЭ».

В сезоне-2025/26 21-летний Кисляк сыграл за ЦСКА 7 матчей и отличился 1 голевой передачей.