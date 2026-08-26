Источник: голкипер «Зенита» Адамов может перейти в «Селтик»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов может продолжить карьеру в Шотландии, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, в переходе 28-летнего россиянина заинтересован «Селтик». Сам футболист также хотел бы попробовать себя в Европе.

«Селтик» привлек вариант с подписанием Адамова на фоне успешной игры другого воспитанника «Краснодара» Матвея Сафонова за «ПСЖ». При этом сделка может осложниться из-за политических рисков при подписании россиянина для шотландского клуба.

Адамов перешел в «Зенит» из «Сочи» летом 2023 года. Его контракт с сине-бело-голубыми истекает в конце сезона-2026/27. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 3,5 миллиона евро. В этом сезоне Адамов провел 6 матчей во всех турнирах, пропустил пять мячей и трижды отыграл на ноль.

25 августа «Селтик» на выезде уступил австрийскому «ЛАСКу» (1:5) в ответном матче плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов и не смог пройти в основной этап турнира, несмотря на разгромную победу в первой игре со счетом 3:0.