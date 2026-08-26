Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Ленини: «Завоевать два титула было бы идеально»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ сезона-2026/27. «Быки» лидируют в турнирной таблице.

— Ты видишь еще одного конкурента в лице «Спартака» в борьбе за чемпионство?

— Не люблю говорить о других командах. Лучше фокусироваться на себе — это важнее.

— Согласны, но разве ты не чувствуешь, что «Спартак» стал реальной угрозой?

— В нашем чемпионате много сильных команд. «Спартак» в их числе наряду с «Зенитом» и ЦСКА. У всех них есть футболисты, которые в любой момент могут решить исход матча. Но самое важное для нас — побеждать в каждом туре и двигаться вперед.

— Ты упомянул ЦСКА. Понимаешь, почему чуть ли не каждая игра с этой командой превращается в битву с уймой скандалов?

— Не знаю. Наверное, потому что мы два хороших клуба. Все действуют агрессивно на поле. Поэтому и образуется такая напряженная обстановка. Но сказать, что у нас есть прямо ненависть, точно перебор.

— В этом сезоне «Краснодар» снова будет бороться за оба трофея?

— Конечно. Завоевать два титула было бы идеально. Но наша цель, как я уже сказал, — идти от игры к игре и побеждать. А подводить итоги будем в конце сезона.

«Краснодар» с 15 очками занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. У команды 5 побед в 5 матчах. «Краснодар» на 3 очка опережает идущий вторым «Спартак» и на 4 — ЦСКА, занимающий 3-е место.

Кевин Ленини и&nbsp;Возинья.«Возинья сказал: «У меня есть два предложения из России». Интервью Ленини о «Краснодаре», Месси и ЧМ-2026

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Краснодар
Кевин Ленини
Читайте также
Мостовой отказывается от «Рубина», Кисляку нашли клуб в Турции. Трансферные слухи РПЛ
Захарова указала на деградацию Стубба после его слов в поддержку ударов ВСУ
Иностранные фигуристы убрали флаги своих стран в знак солидарности с Лазаревым
В Кремле назвали цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву
Филолог рассказал о возможном изменении русского языка к концу XXI века
Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине
Популярное видео
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Краснодар» — «Ростов» и все матчи
Кисляк: «Ни разу не смотрел «Человека-паука», ни фильмы про «Марвел». Не фанат этого»
Ленини назвал уход Сперцяна в «Аль-Ахли» ощутимой потерей для «Краснодара»
Мостовой о своих тренерских способностях: «При мне атмосфера будет хорошая, результат не гарантирую!»
Источник: нападающий «Крыльев Советов» Олейников может заменить Кривцова в «Краснодаре»
«Спартак» выключил Соболева и вскрыл ключевую проблему Семака. Что показала эта победа над «Зенитом»?
Андреев о смене руководства в «Оренбурге»: «Может, результат не устраивает. Додумывать не хочется»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ленини назвал уход Сперцяна в «Аль-Ахли» ощутимой потерей для «Краснодара»

Кисляк: «Ни разу не смотрел «Человека-паука», ни фильмы про «Марвел». Не фанат этого»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости