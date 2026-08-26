Полузащитник «Краснодара» Ленини: «Завоевать два титула было бы идеально»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ сезона-2026/27. «Быки» лидируют в турнирной таблице.

— Ты видишь еще одного конкурента в лице «Спартака» в борьбе за чемпионство?

— Не люблю говорить о других командах. Лучше фокусироваться на себе — это важнее.

— Согласны, но разве ты не чувствуешь, что «Спартак» стал реальной угрозой?

— В нашем чемпионате много сильных команд. «Спартак» в их числе наряду с «Зенитом» и ЦСКА. У всех них есть футболисты, которые в любой момент могут решить исход матча. Но самое важное для нас — побеждать в каждом туре и двигаться вперед.

— Ты упомянул ЦСКА. Понимаешь, почему чуть ли не каждая игра с этой командой превращается в битву с уймой скандалов?

— Не знаю. Наверное, потому что мы два хороших клуба. Все действуют агрессивно на поле. Поэтому и образуется такая напряженная обстановка. Но сказать, что у нас есть прямо ненависть, точно перебор.

— В этом сезоне «Краснодар» снова будет бороться за оба трофея?

— Конечно. Завоевать два титула было бы идеально. Но наша цель, как я уже сказал, — идти от игры к игре и побеждать. А подводить итоги будем в конце сезона.

«Краснодар» с 15 очками занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. У команды 5 побед в 5 матчах. «Краснодар» на 3 очка опережает идущий вторым «Спартак» и на 4 — ЦСКА, занимающий 3-е место.