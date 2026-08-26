Полузащитник «Краснодара» Ленини: «Завоевать два титула было бы идеально»
Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ сезона-2026/27. «Быки» лидируют в турнирной таблице.
— Ты видишь еще одного конкурента в лице «Спартака» в борьбе за чемпионство?
— Не люблю говорить о других командах. Лучше фокусироваться на себе — это важнее.
— Согласны, но разве ты не чувствуешь, что «Спартак» стал реальной угрозой?
— В нашем чемпионате много сильных команд. «Спартак» в их числе наряду с «Зенитом» и ЦСКА. У всех них есть футболисты, которые в любой момент могут решить исход матча. Но самое важное для нас — побеждать в каждом туре и двигаться вперед.
— Ты упомянул ЦСКА. Понимаешь, почему чуть ли не каждая игра с этой командой превращается в битву с уймой скандалов?
— Не знаю. Наверное, потому что мы два хороших клуба. Все действуют агрессивно на поле. Поэтому и образуется такая напряженная обстановка. Но сказать, что у нас есть прямо ненависть, точно перебор.
— В этом сезоне «Краснодар» снова будет бороться за оба трофея?
— Конечно. Завоевать два титула было бы идеально. Но наша цель, как я уже сказал, — идти от игры к игре и побеждать. А подводить итоги будем в конце сезона.
«Краснодар» с 15 очками занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. У команды 5 побед в 5 матчах. «Краснодар» на 3 очка опережает идущий вторым «Спартак» и на 4 — ЦСКА, занимающий 3-е место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0