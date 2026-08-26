Вратарь «Родины» Волков — об Артеме Максименко: «За одну хорошую игру попасть в сборную — это слишком»

Голкипер «Родины» Сергей Волков поделился мнением о нападающем команды Артеме Максименко.

28-летний форвард забил 3 гола в матче чемпионата России с «Акроном» (3:3).

— Максименко говорил, что готов к вызову в сборную. Ты согласен?

— Он вообще классный парень и ко всему всегда готов. А вы про какого Максименко вообще, который в «Спартаке»?

— Про вашего.

— А, этому рано еще. Забил 3 и ходит рассказывает тут (Смеется). Он хороший, есть у него правая и левая нога, в борьбе неплохой. Но за одну хорошую игру попасть в сборную — это слишком.

Максименко играет за «Родину» с января 2025 года. В сезоне-2026/27 в 5 матчах он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Родина» проводит дебютный сезон в РПЛ. Московская команда в 5 матчах набрала 4 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.