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Форвард «Родины» Максименко рассказал, что его часто сравнивают с Ибрагимовичем

Сергей Ярошенко

Нападающий «Родины» Артем Максименко рассказал о целях на дебютный сезон в РПЛ.

«После перехода в РПЛ не чувствую особенного внимания, что что-то изменилось. В этой лиге тяжело, нужно больше моментов создавать как мне, так и команде, во всем добавлять. Очень тяжелая лига, я думаю, что для нас старт получился неудовлетворительным. Есть цель делать как можно больше результативных действий в матчах с топами и любыми другими командами. В том числе забить 10 голов», — цитирует Максименко ТАСС.

Также футболист рассказал о сравнениях со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.

«Многие сравнивают с Ибрагимовичем из-за внешности. Мне симпатичен он как футболист, всегда нравилась его игра, индивидуальное мастерство. Но стиль прически не от него, не думал об этом никогда. Просто так нравится», — добавил Максименко.

В 5 турах команда набрала 4 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету Максименко 3 гола и 1 результативная передача.

Источник: ТАСС
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Артем Максименко
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РПЛ
ФК Родина
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 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
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