Форвард «Родины» Максименко рассказал, что его часто сравнивают с Ибрагимовичем

Нападающий «Родины» Артем Максименко рассказал о целях на дебютный сезон в РПЛ.

«После перехода в РПЛ не чувствую особенного внимания, что что-то изменилось. В этой лиге тяжело, нужно больше моментов создавать как мне, так и команде, во всем добавлять. Очень тяжелая лига, я думаю, что для нас старт получился неудовлетворительным. Есть цель делать как можно больше результативных действий в матчах с топами и любыми другими командами. В том числе забить 10 голов», — цитирует Максименко ТАСС.

Также футболист рассказал о сравнениях со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.

«Многие сравнивают с Ибрагимовичем из-за внешности. Мне симпатичен он как футболист, всегда нравилась его игра, индивидуальное мастерство. Но стиль прически не от него, не думал об этом никогда. Просто так нравится», — добавил Максименко.

В 5 турах команда набрала 4 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету Максименко 3 гола и 1 результативная передача.