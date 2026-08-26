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Галактионов заявил, что его перестали приглашать на заседания трансферного комитета Локомотива

Галактионов: «Раньше входил в трансферный комитет «Локомотива». В последнее время меня туда не приглашают»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов признался, что его не приглашают на заседания трансферного комитета «Локомотива».

В «Локомотиве» все достаточно просто, — цитирует Галактионова «РБ Спорт». — Есть спортивный директор, спортивный отдел, которые формируют списки. Есть трансферный комитет, куда входят разные специалисты: глава совета директоров, генеральный директор. На комитет выносятся списки футболистов, они утверждаются по соотношению цена-качество. Все достаточно просто.

— Вы входите в этот комитет?

— Раньше входил. В последнее время туда меня не приглашают.

«Локомотив» после пяти туров с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Это повторение худшего старта в клубной истории в чемпионатах России.

29 августа железнодорожники дома сыграют против московского «Динамо» в 6-м туре РПЛ. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
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Михаил Галактионов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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