Галактионов: «Раньше входил в трансферный комитет «Локомотива». В последнее время меня туда не приглашают»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов признался, что его не приглашают на заседания трансферного комитета «Локомотива».

— В «Локомотиве» все достаточно просто, — цитирует Галактионова «РБ Спорт». — Есть спортивный директор, спортивный отдел, которые формируют списки. Есть трансферный комитет, куда входят разные специалисты: глава совета директоров, генеральный директор. На комитет выносятся списки футболистов, они утверждаются по соотношению цена-качество. Все достаточно просто.

— Вы входите в этот комитет?

— Раньше входил. В последнее время туда меня не приглашают.

«Локомотив» после пяти туров с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Это повторение худшего старта в клубной истории в чемпионатах России.

29 августа железнодорожники дома сыграют против московского «Динамо» в 6-м туре РПЛ. Начало — в 20.00 по московскому времени.