Хуан Диас: «Родина» веселая команда в атаке, но нам не хватает в обороне»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас рассказал о старте сезона-2026/27 для своей команды.

«Родина» проводит дебютный сезон в Премьер-лиге. Команда в 5 матчах набрала 4 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.

— Как команда проходит процесс адаптации к РПЛ?

— Все видят, что мы веселая команда в атаке, но нам не хватает в обороне. Нужно продолжать работать.

— К вам переходит новый защитник, насколько команда нуждалась в таком игроке?

— Клуб ищет усиления. Мы должны работать с тем, кто есть.

— Ждете ли вы вызов со стороны «Балтики» в плане физики?

— Каждая команда имеет свои характеристики. «Балтика» сильна в физике. Мы больше любим играть с мячом. Надеемся, что игра сложится в нашу сторону.

— Онугха — это тот игрок, который был нужен лично вам?

— Клуб решил усилить эту позицию. Это очень хороший игрок.

48-летний испанский специалист руководит «Родиной» с сентября 2025 года. Ранее он работал в системе «Севильи».