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Главный тренер Родины Хуан Диас рассказал о старте сезона-2026/27 для своей команды

Хуан Диас: «Родина» веселая команда в атаке, но нам не хватает в обороне»

Александр Абустин
корреспондент

Главный тренер «Родины» Хуан Диас рассказал о старте сезона-2026/27 для своей команды.

«Родина» проводит дебютный сезон в Премьер-лиге. Команда в 5 матчах набрала 4 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.

— Как команда проходит процесс адаптации к РПЛ?

— Все видят, что мы веселая команда в атаке, но нам не хватает в обороне. Нужно продолжать работать.

— К вам переходит новый защитник, насколько команда нуждалась в таком игроке?

— Клуб ищет усиления. Мы должны работать с тем, кто есть.

— Ждете ли вы вызов со стороны «Балтики» в плане физики?

— Каждая команда имеет свои характеристики. «Балтика» сильна в физике. Мы больше любим играть с мячом. Надеемся, что игра сложится в нашу сторону.

— Онугха — это тот игрок, который был нужен лично вам?

— Клуб решил усилить эту позицию. Это очень хороший игрок.

48-летний испанский специалист руководит «Родиной» с сентября 2025 года. Ранее он работал в системе «Севильи».

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РПЛ
ФК Родина
Хуан Диас
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Французский защитник Надэ тренируется с «Родиной»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Г
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Зенит

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Зенит

 4
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П
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Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
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Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
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Ахмат

 3 1 0
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