Карпукас: «Зенит» больше был заинтересован во мне, чем «Краснодар»

Полузащитник Артем Карпукас прокомментировал для «СЭ» свой переход из «Локомотива» в «Зенит».

— Артем, что для тебя значит этот трансфер?

— Для меня это знаковое событие, потому что до этого я никуда не переходил. Для меня сейчас это новый опыт, новый вызов. Я с большим интересом смотрю на новый этап своей жизни.

— Общался ли с Сергеем Семаком перед переходом? Если да, как он тебя убеждал выбрать именно «Зенит»?

— Какого-то большого диалога не было. Все передавалось через агента. Мне было приятно, что Сергей Богданович во мне заинтересован. Но какого-то сильного убеждения не было.

— Были слухи, что тобой интересовался «Краснодар». Почему все-таки выбрал Питер?

— Да, такое было, но «Зенит» больше был заинтересован во мне. И мне это очень понравилось. Я благодарен, что они смогли договориться.

О трансфере 24-летнего хавбека стало известно 21 августа. Он подписал с петербургским клубом контракт на пять лет — до конца сезона-2030/31.