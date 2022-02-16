Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:11

Глава РПЛ Хачатурянц ответил на вопрос о бойкоте фанатами дерби «Спартак» — ЦСКА

Президент РПЛ Хачатурянц высказался о решении фанатов ЦСКА и «Спартака» бойкотировать дерби
Артем Бухаев
Корреспондент

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о том, просил ли он фанатов ЦСКА и «Спартака» не бойкотировать дерби.

«Я просил представителей клубов, отвевающих за работу с болельщиками, донести смысл нашего разговора, чтобы они не бойкотировали игры после возобновления чемпионата.

Это решение каждого человека — идти или нет. Кроме сожаления не будет никаких чувств. Футбол лишается важной части — болельщиков. От этого проигрывают все. И болельщики, и футболисты. В целом зрелище становится менее привлекательным.

Где получить карту болельщика? К нам в очередь становиться точно не нужно. Это будет портал Госуслуги. Мы надеемся на дистанционную верификацию. Мы надеемся на упрощенную процедуру получения», — заявил Хачатурянц.

Матч 19 тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится 26 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Напомним, что большинство фанатских объединений клубов РПЛ решили бойкотировать матчи из-за введения системы Fan ID.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Ашот Хачатурянц
6
0
Читайте также
Почему Валиева с «красным квадратиком» и ошибкой обыграла чистую Щербакову. Ответ Георгию Черданцеву
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Хачатурянц — о Fan ID: «Необходима техника, которая позволяла бы регламентировать этот закон»
Глава РПЛ Хачатурянц рассказал, как прошла встреча с клубами по ситуации с Fan ID
Гол Заболотного в падении через себя принес ЦСКА победу над «Мурсией»
Заболотный забил в падении через себя в товарищеском матче с «Мурсией»
Обляков: «ЦСКА — топ-клуб. Почему я должен хотеть уйти?»
Обляков: «Гегемония «Зенита» прервется. ЦСКА все сделает для этого»
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Ашот Хачатурняц ответил на вопрос о возможном расширении РПЛ
В Минспорте РФ рассказали о рассмотрении предложения РФС по лимиту на легионеров
Ашот Хачатурянц: «Даю вам слово. Я первый, кто будет получать карту болельщика»
Глава РПЛ Хачатурянц назвал примерную сумму, необходимую для технического оснащения стадионов
Хачатурянц об инциденте после игры ЦСКА — «Зенит»: «Клуб должен провести расследование и предоставить его РПЛ»
Хачатурянц — о Fan ID: «Необходима техника, которая позволяла бы регламентировать этот закон»
Материалы сюжета: Fan ID в российском футболе: главное
Советник президента РФС Каменской рассказал, как прошла встреча с клубами РПЛ по ситуации с Fan ID
Ашот Хачатурянц: «Я сделал все, чтобы закон про FAN ID имел максимально удобную форму для болельщиков»
Хачатурянц: «Думаю, что уничтожение фанатского движения из-за Fan ID не произойдет»
Ашот Хачатурянц: «Даю вам слово. Я первый, кто будет получать карту болельщика»
Глава РПЛ Хачатурянц назвал примерную сумму, необходимую для технического оснащения стадионов
Хачатурянц — о Fan ID: «Необходима техника, которая позволяла бы регламентировать этот закон»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ашот Хачатурянц: «Даю вам слово. Я первый, кто будет получать карту болельщика»

В Минспорте РФ рассказали о рассмотрении предложения РФС по лимиту на легионеров
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости