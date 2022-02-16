Президент РПЛ Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о том, просил ли он фанатов ЦСКА и «Спартака» не бойкотировать дерби.

«Я просил представителей клубов, отвевающих за работу с болельщиками, донести смысл нашего разговора, чтобы они не бойкотировали игры после возобновления чемпионата.

Это решение каждого человека — идти или нет. Кроме сожаления не будет никаких чувств. Футбол лишается важной части — болельщиков. От этого проигрывают все. И болельщики, и футболисты. В целом зрелище становится менее привлекательным.

Где получить карту болельщика? К нам в очередь становиться точно не нужно. Это будет портал Госуслуги. Мы надеемся на дистанционную верификацию. Мы надеемся на упрощенную процедуру получения», — заявил Хачатурянц.

Матч 19 тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится 26 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Напомним, что большинство фанатских объединений клубов РПЛ решили бойкотировать матчи из-за введения системы Fan ID.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.