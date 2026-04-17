В махачкалинском «Динамо» уверены, что Евсеев больше не будет материться во время интервью

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на наказание главного тренера команды Вадима Евсеева штрафом 100 тысяч рублей за нецензурную брань во время фреш-интервью после матча 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Думаю, что это произошло в последний раз. Я в это верю. Поговрили ли с Евсеевым? Он же не маленький мальчик — сам все понимает. Я уверен, что в дальнейшем все будет нормально», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за мат в интервью после игры 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).

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