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КДК отменил красную карточку Педро в матче с «Краснодаром»

Руслан Минаев

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку нападающему «Зенита» Педро, полученную в матче с «Краснодаром» (1:1) в 24-м туре РПЛ. Игра проходила 12 апреля.

На 75-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев после вмешательства ВАР и просмотра повтора удалил 20-летнего бразильца после единоборства с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

«КДК признал ошибочным удаление Педро в матче «Зенит» — «Краснодар» и отменил красную карточку игроку «Зенита», — сообщает пресс-служба РПЛ.

17 апреля стало известно, что экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала ошибочным решением Карасева удалить Педро.

Руководитель департамента судейства и&nbsp;инспектирования РФС Милорад Мажич.Мажич — о решении ЭСК по удалению Педро: «Большинством голосов — это желтая карточка»

Таким образом, Педро сможет принять участие в выездном матче 25-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» 19 апреля.

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ФК Краснодар
Педро (Зенит)
КДК
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Ахмат

 10 1 3
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Рубин

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Матеус Рейс
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