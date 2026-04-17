КДК отменил красную карточку Педро в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку нападающему «Зенита» Педро, полученную в матче с «Краснодаром» (1:1) в 24-м туре РПЛ. Игра проходила 12 апреля.

На 75-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев после вмешательства ВАР и просмотра повтора удалил 20-летнего бразильца после единоборства с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

«КДК признал ошибочным удаление Педро в матче «Зенит» — «Краснодар» и отменил красную карточку игроку «Зенита», — сообщает пресс-служба РПЛ.

17 апреля стало известно, что экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала ошибочным решением Карасева удалить Педро.

Таким образом, Педро сможет принять участие в выездном матче 25-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» 19 апреля.