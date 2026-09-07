«Зенит» обратился в ЭСК после матча с ЦСКА. Петербуржцы не согласны с решениями арбитра в двух эпизодах

И у них есть основания для недовольства.

Матч 7-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:2) запомнился не только сумасшедшей развязкой, но и спорными судейскими решениями. По данным «СЭ», петербуржцы обратились в ЭСК по двум эпизодам, связанным с нападающим Александром Соболевым.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Причина есть

Как стало известно «СЭ», первый эпизод, который «Зенит» попросил рассмотреть, — это пенальти, назначенный Андреем Прокоповым в ворота Дениса Адамова незадолго до перерыва. Соболев в своей штрафной попал локтем в лицо защитника армейцев Джамалутдина Абдулкадырова, и после вмешательства ВАР удар с точки успешно исполнил Иван Обляков.

Все основания для недовольства у петербуржцев есть. По словам эксперта по судейству «СЭ» Александра Боброва, незадолго до нарушения со стороны Соболева сфолил сам Абдулкадыров — поэтому правильным решением стал бы не пенальти, а штрафной в пользу сине-бело-голубых.

«Ни телезрителям, ни самому Андрею Прокопову не показали, что предшествовало фолу Соболева. Повторы происходившего в штрафной площади обрезали. А там секундой-двумя ранее Абдулкадыров в борьбе с Густаво Мантуаном подгреб мяч левой рукой и выиграл единоборство у зенитовца. И только после этого произошло нарушение со стороны Соболева.

Если признать, что Абдулкадыров не соблюдал правила (а так это выглядит на видеозаписи, которая есть в распоряжении «СЭ»), тогда следовало назначить штрафной удар в пользу «Зенита», а Соболева все равно наказать предупреждением за грубость», — написал Бобров.

Второй эпизод, который просит рассмотреть невский клуб, произошел в конце встречи при счете 1:1. Защитник ЦСКА Матеус Рейс в борьбе с Дугласом Сантосом тоже попал локтем по лицу Соболева, но Прокопов не зафиксировал нарушения. ВАР также не вмешался.

По мнению Боброва, у арбитра были основания для назначения 11-метрового.

«Возможно, сам судья не видел того, что произошло, в деталях. Но непонятно, почему не вмешались видеоассистенты Павел Шадыханов и Роман Сафьян. Интересно, что же сказал Прокопов капитанам, объясняя неназначение пенальти?» — подчеркнул эксперт по судейству «СЭ».

Ожидаемый ход

В обращении «Зенита» нет ничего удивительно — сине-бело-голубые не скрывали недовольства сразу после поражения.

«В случае с Соболевым за удар локтем ставится пенальти. Там был несчастный случай, но ладно. Если в такой ситуации пенальти ставите, то почему в аналогичной, еще более явной — нет? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос?

Думаю, судейский департамент найдет кучу причин, но мы с вами здравомыслящие люди. Кто-нибудь может ответить? У меня ответа нет. Если ты ставишь пенальти там, то это еще более значительный эпизод. Не понимаю этого решения», — сказал главный тренер петербуржцев Сергей Семак после матча журналистам.

Главный герой обоих эпизодов Соболев также не понял разной трактовки.

«Не очень понял. Когда я сфолил, то даже не спорил, что это пенальти. И здесь, мне кажется, идентичный случай. Я только не понял, кулаком или локтем он мне попал. К судье подошел, чтобы посмотрели. Он сказал, все проверили. Даже удивился. Сказал ему, чтобы не сомневался: это абсолютно идентичный момент», — отметил нападающий.

По итогам 7-го тура ЦСКА расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Зенит» идет пятым с 12 баллами.