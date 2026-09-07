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Зенит — ЦСКА: петербургский клуб обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча 7-го тура РПЛ

Судейство

«Зенит» обратился в ЭСК после матча с ЦСКА. Петербуржцы не согласны с решениями арбитра в двух эпизодах

Артем Белинин
Корреспондент
Фото ФК «Зенит»
И у них есть основания для недовольства.

Матч 7-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:2) запомнился не только сумасшедшей развязкой, но и спорными судейскими решениями. По данным «СЭ», петербуржцы обратились в ЭСК по двум эпизодам, связанным с нападающим Александром Соболевым.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
ЦСКА

Причина есть

Как стало известно «СЭ», первый эпизод, который «Зенит» попросил рассмотреть, — это пенальти, назначенный Андреем Прокоповым в ворота Дениса Адамова незадолго до перерыва. Соболев в своей штрафной попал локтем в лицо защитника армейцев Джамалутдина Абдулкадырова, и после вмешательства ВАР удар с точки успешно исполнил Иван Обляков.

Все основания для недовольства у петербуржцев есть. По словам эксперта по судейству «СЭ» Александра Боброва, незадолго до нарушения со стороны Соболева сфолил сам Абдулкадыров — поэтому правильным решением стал бы не пенальти, а штрафной в пользу сине-бело-голубых.

«Ни телезрителям, ни самому Андрею Прокопову не показали, что предшествовало фолу Соболева. Повторы происходившего в штрафной площади обрезали. А там секундой-двумя ранее Абдулкадыров в борьбе с Густаво Мантуаном подгреб мяч левой рукой и выиграл единоборство у зенитовца. И только после этого произошло нарушение со стороны Соболева.

ЦСКА победил &laquo;Зенит&raquo; (2:1) в&nbsp;Санкт-Петербурге в&nbsp;7-м туре РПЛ.Феерический матч «Зенита» и ЦСКА! Привоз Соболева, стычка Семака с Виктором и победный гол на 90+8-й минуте

Если признать, что Абдулкадыров не соблюдал правила (а так это выглядит на видеозаписи, которая есть в распоряжении «СЭ»), тогда следовало назначить штрафной удар в пользу «Зенита», а Соболева все равно наказать предупреждением за грубость», — написал Бобров.

Второй эпизод, который просит рассмотреть невский клуб, произошел в конце встречи при счете 1:1. Защитник ЦСКА Матеус Рейс в борьбе с Дугласом Сантосом тоже попал локтем по лицу Соболева, но Прокопов не зафиксировал нарушения. ВАР также не вмешался.

По мнению Боброва, у арбитра были основания для назначения 11-метрового.

«Возможно, сам судья не видел того, что произошло, в деталях. Но непонятно, почему не вмешались видеоассистенты Павел Шадыханов и Роман Сафьян. Интересно, что же сказал Прокопов капитанам, объясняя неназначение пенальти?» — подчеркнул эксперт по судейству «СЭ».

Ожидаемый ход

В обращении «Зенита» нет ничего удивительно — сине-бело-голубые не скрывали недовольства сразу после поражения.

«В случае с Соболевым за удар локтем ставится пенальти. Там был несчастный случай, но ладно. Если в такой ситуации пенальти ставите, то почему в аналогичной, еще более явной — нет? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос?

Думаю, судейский департамент найдет кучу причин, но мы с вами здравомыслящие люди. Кто-нибудь может ответить? У меня ответа нет. Если ты ставишь пенальти там, то это еще более значительный эпизод. Не понимаю этого решения», — сказал главный тренер петербуржцев Сергей Семак после матча журналистам.

Александр Соболев.Соболев о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА в конце матча: «Не очень понял. Когда я фолил, то даже не спорил»

Главный герой обоих эпизодов Соболев также не понял разной трактовки.

«Не очень понял. Когда я сфолил, то даже не спорил, что это пенальти. И здесь, мне кажется, идентичный случай. Я только не понял, кулаком или локтем он мне попал. К судье подошел, чтобы посмотрели. Он сказал, все проверили. Даже удивился. Сказал ему, чтобы не сомневался: это абсолютно идентичный момент», — отметил нападающий.

По итогам 7-го тура ЦСКА расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Зенит» идет пятым с 12 баллами.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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