«Зенит» обратился в ЭСК после матча с ЦСКА. Петербуржцы не согласны с решениями арбитра в двух эпизодах
Матч 7-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:2) запомнился не только сумасшедшей развязкой, но и спорными судейскими решениями. По данным «СЭ», петербуржцы обратились в ЭСК по двум эпизодам, связанным с нападающим Александром Соболевым.
Причина есть
Как стало известно «СЭ», первый эпизод, который «Зенит» попросил рассмотреть, — это пенальти, назначенный Андреем Прокоповым в ворота Дениса Адамова незадолго до перерыва. Соболев в своей штрафной попал локтем в лицо защитника армейцев Джамалутдина Абдулкадырова, и после вмешательства ВАР удар с точки успешно исполнил Иван Обляков.
Все основания для недовольства у петербуржцев есть. По словам эксперта по судейству «СЭ» Александра Боброва, незадолго до нарушения со стороны Соболева сфолил сам Абдулкадыров — поэтому правильным решением стал бы не пенальти, а штрафной в пользу сине-бело-голубых.
«Ни телезрителям, ни самому Андрею Прокопову не показали, что предшествовало фолу Соболева. Повторы происходившего в штрафной площади обрезали. А там секундой-двумя ранее Абдулкадыров в борьбе с Густаво Мантуаном подгреб мяч левой рукой и выиграл единоборство у зенитовца. И только после этого произошло нарушение со стороны Соболева.
Если признать, что Абдулкадыров не соблюдал правила (а так это выглядит на видеозаписи, которая есть в распоряжении «СЭ»), тогда следовало назначить штрафной удар в пользу «Зенита», а Соболева все равно наказать предупреждением за грубость», — написал Бобров.
Второй эпизод, который просит рассмотреть невский клуб, произошел в конце встречи при счете 1:1. Защитник ЦСКА Матеус Рейс в борьбе с Дугласом Сантосом тоже попал локтем по лицу Соболева, но Прокопов не зафиксировал нарушения. ВАР также не вмешался.
По мнению Боброва, у арбитра были основания для назначения 11-метрового.
«Возможно, сам судья не видел того, что произошло, в деталях. Но непонятно, почему не вмешались видеоассистенты Павел Шадыханов и Роман Сафьян. Интересно, что же сказал Прокопов капитанам, объясняя неназначение пенальти?» — подчеркнул эксперт по судейству «СЭ».
Ожидаемый ход
В обращении «Зенита» нет ничего удивительно — сине-бело-голубые не скрывали недовольства сразу после поражения.
«В случае с Соболевым за удар локтем ставится пенальти. Там был несчастный случай, но ладно. Если в такой ситуации пенальти ставите, то почему в аналогичной, еще более явной — нет? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос?
Думаю, судейский департамент найдет кучу причин, но мы с вами здравомыслящие люди. Кто-нибудь может ответить? У меня ответа нет. Если ты ставишь пенальти там, то это еще более значительный эпизод. Не понимаю этого решения», — сказал главный тренер петербуржцев Сергей Семак после матча журналистам.
Главный герой обоих эпизодов Соболев также не понял разной трактовки.
«Не очень понял. Когда я сфолил, то даже не спорил, что это пенальти. И здесь, мне кажется, идентичный случай. Я только не понял, кулаком или локтем он мне попал. К судье подошел, чтобы посмотрели. Он сказал, все проверили. Даже удивился. Сказал ему, чтобы не сомневался: это абсолютно идентичный момент», — отметил нападающий.
По итогам 7-го тура ЦСКА расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Зенит» идет пятым с 12 баллами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0