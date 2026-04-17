Судья Кукуян все еще отстранен. Карасев избежал наказания за ошибку
Арбитр матча 24-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи» (0:1) Сергей Цыганок, его видеоассистент Иван Абросимов, судья встречи «Зенит» — «Краснодар» (1:1) Сергей Карасев никак не наказаны за ошибки, признанные экспертно-судейской комиссией при президенте РФС. Она определила, что неверно назначен пенальти в пользу сочинцев и неправильно удален зенитовец Педро.
Карасев будет работать видеоарбитром в ходе матча 25-го тура «Крылья Советов» — ЦСКА, такую же роль доверили Цыганку («Пари НН» — «Динамо»), кроме того, он выполнит функции АВАР («Спартак» — «Ахмат»). Абросимов назначен в качестве АВАР на игру «Рубин» — «Акрон» и ВАР — на игру «Спартак» — «Ахмат».
За ошибочно назначенный пенальти в ворота ЦСКА ответственность возложена на видеоарбитра Антона Фролова. Вина за удаление Педро, по мнению тех, кто выбирал судей, лежит на видеоассистентах Сергее Иванове и Сергее Чебане. Все трое пропустят 25-й тур.
Также без работы давно остаются Павел Кукуян и Роман Галимов — за пенальти, назначенный в пользу «Зенита» в кубковом матче с махачкалинским «Динамо». По разным причинам вне списка назначений оказались Ранэль Зияков и видеоарбитр Андрей Фисенко (видеоассистент ФИФА).
Напомним, что в новый список рефери РПЛ, утвержденный бюро исполкома РФС 26 февраля этого года, не вошли Егор Егоров (судья ФИФА), Иван Сараев, Владислав Целовальников, Юрий Карпов и Максим Перезва. Они также не могут обслуживать игры второй части чемпионата России. Завершил карьеру Виталий Мешков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1