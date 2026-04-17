Судья Кукуян все еще отстранен. Карасев избежал наказания за ошибку

Арбитр матча 24-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи» (0:1) Сергей Цыганок, его видеоассистент Иван Абросимов, судья встречи «Зенит» — «Краснодар» (1:1) Сергей Карасев никак не наказаны за ошибки, признанные экспертно-судейской комиссией при президенте РФС. Она определила, что неверно назначен пенальти в пользу сочинцев и неправильно удален зенитовец Педро.

Карасев будет работать видеоарбитром в ходе матча 25-го тура «Крылья Советов» — ЦСКА, такую же роль доверили Цыганку («Пари НН» — «Динамо»), кроме того, он выполнит функции АВАР («Спартак» — «Ахмат»). Абросимов назначен в качестве АВАР на игру «Рубин» — «Акрон» и ВАР — на игру «Спартак» — «Ахмат».

За ошибочно назначенный пенальти в ворота ЦСКА ответственность возложена на видеоарбитра Антона Фролова. Вина за удаление Педро, по мнению тех, кто выбирал судей, лежит на видеоассистентах Сергее Иванове и Сергее Чебане. Все трое пропустят 25-й тур.

Также без работы давно остаются Павел Кукуян и Роман Галимов — за пенальти, назначенный в пользу «Зенита» в кубковом матче с махачкалинским «Динамо». По разным причинам вне списка назначений оказались Ранэль Зияков и видеоарбитр Андрей Фисенко (видеоассистент ФИФА).

Напомним, что в новый список рефери РПЛ, утвержденный бюро исполкома РФС 26 февраля этого года, не вошли Егор Егоров (судья ФИФА), Иван Сараев, Владислав Целовальников, Юрий Карпов и Максим Перезва. Они также не могут обслуживать игры второй части чемпионата России. Завершил карьеру Виталий Мешков.