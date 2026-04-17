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Судейство

17 апреля, 15:50

Судья Кукуян все еще отстранен. Карасев избежал наказания за ошибку

Александр Бобров
Шеф-редактор
Павел Кукуян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Арбитр матча 24-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи» (0:1) Сергей Цыганок, его видеоассистент Иван Абросимов, судья встречи «Зенит» — «Краснодар» (1:1) Сергей Карасев никак не наказаны за ошибки, признанные экспертно-судейской комиссией при президенте РФС. Она определила, что неверно назначен пенальти в пользу сочинцев и неправильно удален зенитовец Педро.

Карасев будет работать видеоарбитром в ходе матча 25-го тура «Крылья Советов» — ЦСКА, такую же роль доверили Цыганку («Пари НН» — «Динамо»), кроме того, он выполнит функции АВАР («Спартак» — «Ахмат»). Абросимов назначен в качестве АВАР на игру «Рубин» — «Акрон» и ВАР — на игру «Спартак» — «Ахмат».

За ошибочно назначенный пенальти в ворота ЦСКА ответственность возложена на видеоарбитра Антона Фролова. Вина за удаление Педро, по мнению тех, кто выбирал судей, лежит на видеоассистентах Сергее Иванове и Сергее Чебане. Все трое пропустят 25-й тур.

Также без работы давно остаются Павел Кукуян и Роман Галимов — за пенальти, назначенный в пользу «Зенита» в кубковом матче с махачкалинским «Динамо». По разным причинам вне списка назначений оказались Ранэль Зияков и видеоарбитр Андрей Фисенко (видеоассистент ФИФА).

Напомним, что в новый список рефери РПЛ, утвержденный бюро исполкома РФС 26 февраля этого года, не вошли Егор Егоров (судья ФИФА), Иван Сараев, Владислав Целовальников, Юрий Карпов и Максим Перезва. Они также не могут обслуживать игры второй части чемпионата России. Завершил карьеру Виталий Мешков.

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РПЛ
Павел Кукуян
Сергей Карасев (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
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 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
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Динамо Мх

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