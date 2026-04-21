Акинфеев: «На данный момент есть небольшое воспаление, поэтому восстановление затянулось»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что все еще продолжает восстановление от травмы.

7 апреля стало известно, что голкипер выбыл на 10-14 дней из-за мышечного повреждения.

«На данный момент есть небольшое воспаление, которое произошло впоследствии той травмы. Поэтому восстановление затянулось немножко подольше. Ну, я думаю, что ничего страшного», — сказал Акинфеев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

40-летний голкипер в сезоне-2025/26 провел 21 матч и пропустил 23 гола.