ЭСК: Карасев ошибочно удалил Педро в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) оценила эпизод с удалением игрока «Зенита» Педро в матче против «Краснодара» (1:1) в 24-м туре РПЛ.

На 75-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев после вмешательства ВАР и просмотра повтора удалил 20-летнего бразильца после единоборства с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

ЭСК большинством голосов признала ошибочным решение Карасева. 15 апреля руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич объявил и объяснил решение ЭСК.

«Педро действовал в опасной манере, выставив шипы вперед, однако в его действиях отсутствовала высокая интенсивность. Эдуард Сперцян, делая полный замах при попытке ударить по мячу, не сыграл в мяч, что придало эпизоду дополнительную интенсивность.

Учитывая, что Педро действовал в опасной манере, использовал шипы, а контакт произошел высоко, он нарушает правила игры. Комиссия оценивает данную ситуацию как штрафной удар и желтую карточку за безрассудные действия со стороны Педро», — говорится в пояснении решения на сайте РФС.

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