ЭСК поддержала два решения Кукуляка в матче «Рубин» — «Акрон»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала два решения судьи Евгения Кукуляка в матче «Рубин» — «Акрон» в 25-м туре РПЛ.

Игра проходила 18 апреля и завершилась со счетом 1:1.

На 19-й минуте полузащитник «Акрона» Максим Кузьмин, пытаясь в подкате остановить проход защитника «Рубина» Ильи Рожкова, въехал коленом в ногу соперника. Кукуляк не назначил пенальти в ворота тольяттинцев за действия Кузьмина. Видеоассистенты Владимир Москалев и Иван Абросимов провели проверку и в действия рефери не вмешались.

На 67-й минуте защитник «Акрона» Марат Бокоев получил прямую красную карточку. Кукуляк удалил игрока после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

«Рубин» набрал 35 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ, «Акрон» с 23 очками — на 11-й строчке.

