«Ростов» — «Сочи»: стартовые составы на матч РПЛ

«Ростов» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Ростов»: Ханкич, Мелехин, Чистяков, Семенчук, Миронов, Роналдо, Вахания, Щетинин, Кучаев, Голенков, Сулейманов.

«Сочи»: Дегтев, Литвинов, Марсело, Солдатенков, Заика, Васильев, Коваленко, Макарчук, Ежов, Ильин, Игнатов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

17 апреля, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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