Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Защитника «Акрона» Бокоева дисквалифицировали на два матча за грубый фол в игре с «Рубином»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитника «Акрона» Марата Бокоева дисквалифицировали на два матча РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

18 апреля 24-летний футболист получил красную карточку за грубый фол в матче против «Рубина» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

Бокоев пропустит матчи «Акрона» с махачкалинским «Динамо» (23 апреля) и «Балтикой» (27 апреля). В этом сезоне защитник провел 28 встреч во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее РПЛ опубликовала список игроков и тренеров, которые пропустят матчи 26-го тура.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: РПЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
Читайте также
Никитин возвращает ЦСКА величие. Армейцы могут побороться за Кубок уже в этом сезоне
«Юта», «Сан-Хосе» или «Питтсбург»? Куда «Тампа» может обменять Кучерова
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
Популярное видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Балтика», «Динамо» (Махачкала) — «Зенит» и другие матчи
ЭСК: Левников правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Балтикой»
ЭСК поддержала два решения Кукуляка в матче «Рубин» — «Акрон»
Акинфеев: «На данный момент есть небольшое воспаление, поэтому восстановление затянулось»
Быстров: «Мне поведение Талалаева нравится. В ситуации с Радимовым он повел себя так, как посчитал нужным»
Мажич назвал справедливым назначение пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Зенитом»
Талалаев-младший получил уже шестое предупреждение
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — «Краснодар» и «Локомотив» — «Зенит»
Судья был прав. ЭСК и Мажич признали верным решение назначить пенальти в ворота «Спартака» за руку Умярова
ЭСК: Сухой верно назначил пенальти в концовке матча «Локомотив» — «Зенит»
ЭСК: Чистяков верно назначил пенальти за руку Умярова в матче «Спартак» — «Краснодар»
Мажич — о пенальти за игру рукой Дивеева: «Это не наши правила, а правила футбольного мира»
Жубал: «У «Спартака» не было явных голевых моментов в матче с «Краснодаром»
«Ростов» — «Оренбург»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 14.30 мск
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала), «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Самый дорогой трансфер «Спартака» проваливался. Но Карседо раскрыл Жедсона в новой роли
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Быстров: «Мне поведение Талалаева нравится. В ситуации с Радимовым он повел себя так, как посчитал нужным»

«Сочи» — «Крылья Советов»: Олейников вывел самарцев вперед
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости