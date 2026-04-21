Защитника «Акрона» Бокоева дисквалифицировали на два матча за грубый фол в игре с «Рубином»

Защитника «Акрона» Марата Бокоева дисквалифицировали на два матча РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

18 апреля 24-летний футболист получил красную карточку за грубый фол в матче против «Рубина» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

Бокоев пропустит матчи «Акрона» с махачкалинским «Динамо» (23 апреля) и «Балтикой» (27 апреля). В этом сезоне защитник провел 28 встреч во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее РПЛ опубликовала список игроков и тренеров, которые пропустят матчи 26-го тура.

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