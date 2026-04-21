Быстров: «Мне поведение Талалаева нравится. В ситуации с Радимовым он повел себя так, как посчитал нужным»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о перепалке между экс-игроком «Зенита», экспертом Владиславом Радимовым и главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.

«Меня эта ситуация не удивила. Талалаев повел себя так, как посчитал нужным. Он тренер. Мне поведение Талалаева нравится что на поле, что вне поля. Самое главное, что это помогает команде», — сказал Быстров «СЭ».

19 апреля между Радимовым и Талалаевым произошла перепалка в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2).

Главный тренер «Балтики» пропускал матч против «Краснодара» из-за дисквалификации.

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