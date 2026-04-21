Мажич назвал справедливым назначение пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Зенитом»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич считает справедливым назначение 11-метрового в ворота махачкалинского «Динамо» в мате против «Зенита» в 25-м туре чемпионата России.
Игра проходила 19 апреля в Каспийске и завершилась победой гостей со счетом 1:0. На 70-й минуте главный арбитр Инал Танашев назначил пенальти за игру рукой Ильяса Ахмедова в штрафной площади. Одиннадцатиметровый удар не реализовал Александр Соболев.
«Была классная позиция судьи. Футболист махачкалинского «Динамо» после действия футболиста «Зенита» поднял руку, такая была реакция, он увеличил площадь тела. Может быть, инстинктивно. Но он сделал это. Судья принял верное решение. VAR решение подтвердил», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».
«Зенит» набрал 55 очков и поднялся на первое место в таблице РПЛ, «Динамо» с 23 очками располагается на 12-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
14
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1