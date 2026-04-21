Мажич назвал справедливым назначение пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Зенитом»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич считает справедливым назначение 11-метрового в ворота махачкалинского «Динамо» в мате против «Зенита» в 25-м туре чемпионата России.

Игра проходила 19 апреля в Каспийске и завершилась победой гостей со счетом 1:0. На 70-й минуте главный арбитр Инал Танашев назначил пенальти за игру рукой Ильяса Ахмедова в штрафной площади. Одиннадцатиметровый удар не реализовал Александр Соболев.

«Была классная позиция судьи. Футболист махачкалинского «Динамо» после действия футболиста «Зенита» поднял руку, такая была реакция, он увеличил площадь тела. Может быть, инстинктивно. Но он сделал это. Судья принял верное решение. VAR решение подтвердил», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» набрал 55 очков и поднялся на первое место в таблице РПЛ, «Динамо» с 23 очками располагается на 12-й строчке.