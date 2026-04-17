ESPN: Сантос не хочет продлевать контракт с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос не планирует продлевать контракт с петербургским клубом, который рассчитан до лета 2027 года, сообщает ESPN.

Как отмечает источник, 32-летний бразилец собирается отработать соглашение до конца и покинуть «Зенит». Также не исключено, что он может уйти из команды уже после чемпионата мира-2026.

Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. За это время защитник провел 238 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 35 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

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