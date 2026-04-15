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Судейство

Мажич — о решении ЭСК по удалению Педро: «Большинством голосов — это желтая карточка»

Алина Савинова
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич объяснил, почему ЭСК признала ошибочным решение главного арбитра матча 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» Сергея Карасева удалить нападающего сине-бело-голубых Педро.

На 78-й минуте игры Карасев после ВАР-вмешательства и просмотра видеоповторов показал Педро красную карточку за нарушение против капитана «быков» Эдуарда Сперцяна. «Зенит» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет РФС по поводу этого эпизода.

«Очень сложный момент. Честно, когда смотрел его из ВАР-центра и слушал коммуникацию, Сергей (Карасев) сказал, что ничего не видел и не понимает, кто кому попал по ноге и как произошел этот контакт. Когда ВАР начал разбирать момент, акцент был только на последнем контакте — он действительно очень жесткий. На экспертной панели вчера тоже была большая дискуссия. Сначала один-два человека говорили, что это прямая красная карточка, но по ходу обсуждения пришли к другим выводам», — приводит matchtv.ru слова Мажича.

Главный арбитр матча &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo; Сергей Карасев (в&nbsp;центре).«Зенит» — «Краснодар»: судьи ФИФА Карасев и Иванов нашли основания для удаления Педро. А Джон Джон наказания избежал

Как пояснил руководитель департамента судейства, Педро контролировал мяч, затем потерял его, попытался вернуть и пошел в опасное действие. Нога бразильца сначала была прямой, но в конце немного согнулась. Сперцян, в свою очередь, хотел сыграть в мяч, заходил сбоку, делал сильный замах, но в мяч не попал, что является важным моментом.

«Если говорить о том, кто действовал опаснее в этом эпизоде, — это Педро. При этом момент действительно очень сложный. В итоге наше решение на экспертной панели было непростым и не было единогласным, оно принято большинством голосов — это штрафной удар и желтая карточка Педро. Основной критерий — характер его действия. Если бы Сперцян очевидно сыграл в мяч, трактовка могла бы быть иной», — добавил он.

После 24 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 53 очками. «Зенит» с 52 очками располагается на втором месте.

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Милорад Мажич
Педро (Зенит)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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