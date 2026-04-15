Мажич — о решении ЭСК по удалению Педро: «Большинством голосов — это желтая карточка»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич объяснил, почему ЭСК признала ошибочным решение главного арбитра матча 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» Сергея Карасева удалить нападающего сине-бело-голубых Педро.

На 78-й минуте игры Карасев после ВАР-вмешательства и просмотра видеоповторов показал Педро красную карточку за нарушение против капитана «быков» Эдуарда Сперцяна. «Зенит» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет РФС по поводу этого эпизода.

«Очень сложный момент. Честно, когда смотрел его из ВАР-центра и слушал коммуникацию, Сергей (Карасев) сказал, что ничего не видел и не понимает, кто кому попал по ноге и как произошел этот контакт. Когда ВАР начал разбирать момент, акцент был только на последнем контакте — он действительно очень жесткий. На экспертной панели вчера тоже была большая дискуссия. Сначала один-два человека говорили, что это прямая красная карточка, но по ходу обсуждения пришли к другим выводам», — приводит matchtv.ru слова Мажича.

Как пояснил руководитель департамента судейства, Педро контролировал мяч, затем потерял его, попытался вернуть и пошел в опасное действие. Нога бразильца сначала была прямой, но в конце немного согнулась. Сперцян, в свою очередь, хотел сыграть в мяч, заходил сбоку, делал сильный замах, но в мяч не попал, что является важным моментом.

«Если говорить о том, кто действовал опаснее в этом эпизоде, — это Педро. При этом момент действительно очень сложный. В итоге наше решение на экспертной панели было непростым и не было единогласным, оно принято большинством голосов — это штрафной удар и желтая карточка Педро. Основной критерий — характер его действия. Если бы Сперцян очевидно сыграл в мяч, трактовка могла бы быть иной», — добавил он.

После 24 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 53 очками. «Зенит» с 52 очками располагается на втором месте.

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