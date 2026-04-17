ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи»
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) оценила эпизод с назначением пенальти в ворота ЦСКА в матче против «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ.
На 9-й минуте главный арбитр матча Сергей Цыганок после вмешательства ВАР Антона Фролова назначил пенальти в ворота армейцев, с которого Мартин Крамарич забил единственный гол в матче.
ЭСК единогласна признала ошибочным вмешательство ВАР и итоговое решение главного арбитра.
«Жоау Виктор наступает на ногу Вячеслава Литвинова. Однако этот контакт не является наказуемым, поскольку он не влияет на игровую ситуацию, в которой в мяч сыграл другой игрок ЦСКА — Данила Козлов», — говорится в пояснении решения на сайте РФС.
Источник: РФС
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