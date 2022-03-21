В Госдуме призвали не осуждать Кварацхелии за возможный отъезд из России

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о возможном отъезде полузащитника Хвичи Кварацхелии после угроз в сборной Грузии.

«Я бы не вешала ярлыки. Нынешняя ситуация не поддается здравому анализу. Каждый человек беспокоится за своих близких. Я не имею право осуждать его. В его стране могут быть неприятности из-за того, что он останется играть в России. Желание должно исходить от него. Может, надо переехать полностью, но никто не знает, какие могут быть последствия», — сказала Журова «СЭ».

21 марта стало известно, что из-за поступлений угроз в свой адрес 21-летний футболист может не вернуться в расположение казанцев после паузы на матчи сборных.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 19 игр в Тинькофф чемпионате России, забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи.