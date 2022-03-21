«Уфа» не смогла подписать контракт с двоюродным братом Лукаку
Стала известна причина, по которой «Уфа» не смогла подписать контракт с двоюродным братом Ромелу Лукаку Боли Болинголи-Мбомбо.
Как сообщает Sport24, это произошло из-за того, что игрок не смог оформить рабочую визу.
В феврале «Уфа» и «Селтик» договорились об аренде защитника. Он прибыл на сборы уфимцев в Турцию, но вскоре уехал. Контракт не вступил в силу.
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|
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|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
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|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
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|6
|5
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|
6
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|
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|
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|31
|
9
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|6
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|
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|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
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|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
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|19-37
|18
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28 тур
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30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7
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