«Уфа» не смогла подписать контракт с двоюродным братом Лукаку

Стала известна причина, по которой «Уфа» не смогла подписать контракт с двоюродным братом Ромелу Лукаку Боли Болинголи-Мбомбо.

Как сообщает Sport24, это произошло из-за того, что игрок не смог оформить рабочую визу.

В феврале «Уфа» и «Селтик» договорились об аренде защитника. Он прибыл на сборы уфимцев в Турцию, но вскоре уехал. Контракт не вступил в силу.