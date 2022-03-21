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Сегодня, 14:48

«Уфа» не смогла подписать контракт с двоюродным братом Лукаку

Анна Горшкова
Корреспондент
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Стала известна причина, по которой «Уфа» не смогла подписать контракт с двоюродным братом Ромелу Лукаку Боли Болинголи-Мбомбо.

Как сообщает Sport24, это произошло из-за того, что игрок не смог оформить рабочую визу.

В феврале «Уфа» и «Селтик» договорились об аренде защитника. Он прибыл на сборы уфимцев в Турцию, но вскоре уехал. Контракт не вступил в силу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-03-21-ufa-ne-smogla-podpisat-kontrakt-s-dvoyurodnym-bratom-romelu-lukaku-igrok-pokinul-klub-na-zimnikh-sborakh
Ромелу Лукаку
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