Российская премьер-лига объявила, что в сезоне-2019/20 не будет стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ.

«РПЛ и РФС обсудили несколько вариантов обмена клубами между РПЛ и ФНЛ, — говорится в заявлении на официальном сайте премьер-лиги. — Если Тинькофф-РПЛ 2019/20 будет доиграна до конца, то по итогам сезона лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования. Если эпидемиологическая обстановка в регионах не позволит доиграть сезон, то в этом случае к шестнадцати клубам РПЛ на один розыгрыш добавятся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. Они также должны будут соответствовать критериям лицензирования. Из-за плотности календаря сезон 2020/21 пройдет без кубковых матчей, и по его итогам лига вернется к формату с шестнадцатью клубами».

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