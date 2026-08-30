«Вы видели судейство вчера и сегодня. Большая разница». Кахигао ярко высказался после матча «Спартака»

Испанец остался недоволен работой арбитра в игре с «Оренбургом».

«Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в домашнем матче 6-го тура РПЛ. После финального свистка спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао выразил недовольство работой судейской бригады Артема Чистякова.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

30 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

К Чистякову есть вопросы

«Спартак» большую часть встречи провел на половине поля соперника. За матч москвичи нанесли 18 ударов по воротам гостей, но смогли забить только с пенальти, сравняв счет. Спасительный 11-метровый красно-белые заработали после того, как автор гола в составе «Оренбурга» Руслан Куль сыграл рукой в своей штрафной. Главный арбитр Чистяков посмотрел видеоповтор и указал на точку, а Мирлинд Даку реализовал стандарт.

По ходу игры «Оренбург» сдерживал давление хозяев в том числе с помощью многочисленных нарушений. Только за первый тайм гости сфолили 14 раз, а за весь матч — 29. По данным Opta, это максимальный показатель в РПЛ с октября 2019 года, когда «Урал» 30 раз нарушил правила во встрече с «Тамбовом».

Всего за игру Чистяков показал 12 желтых карточек. Восемь из них получили футболисты «Оренбурга», две — спартаковцы. Также предупреждения за споры с арбитром достались главным тренерам. Ни одного удаления не последовало.

По мнению судейского эксперта «СЭ» Александра Боброва, на 41-й минуте судья должен был наказать второй желтой защитника гостей Данилу Ведерникова.

«Чистяков ошибочно не вынес второе предупреждение Ведерникову и не удалил его. В том моменте защитник оренбуржцев в центре поля действовал грубо в подкате против Пабло Солари, сбил его и остановил атаку красно-белых. Несколькими минутами ранее Ведерников получил желтую карточку за неспортивное поведение», — написал Бобров.

Вингер «Спартака» Пабло Солари не стал списывать потерю очков на судейство. Аргентинец признал, что команда прежде всего должна делать акцент на своей игре.

«Я бы не хотел сильно обращать внимание на это. Такое судейство может быть всегда. Мы должны вместе думать о том, как мы играем. Должны улучшать это. Мы потеряли сегодня два очка», — сказал аргентинец журналистам.

А вот спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао высказался ярче.

«Вы видели судейство вчера и сегодня. Большая разница», — заявил испанец, проходя мимо микст-зоны.

Судя по всему, Кахигао решил сравнить работу бригады Чистякова с судейством во встрече 6-го тура «Факел» — «Зенит» (0:1), состоявшейся в субботу, 29 августа. Единственный мяч сине-бело-голубые забили после спорного пенальти, назначенного Антоном Фроловым в концовке — воронежцы после этого объявили о намерении обратиться в ЭСК РФС.

К тому же, судейские споры сопровождали и еще одну вчерашнюю игру — между «Краснодаром» и «Ростовом» (1:0).

Это не первая публичная претензия спортивного директора «Спартака» к судьям. После Суперкубка с «Зенитом» (1:1, пен. 2:4) функционер назвал решения арбитров «тотальным неуважением» к московскому клубу. Красно-белые тогда остались недовольны назначенным пенальти, отсутствием удаления у соперника и проведением серии 11-метровых у сектора болельщиков петербуржцев без жеребьевки.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

« Столько свистков сегодня»

«Оренбург» работа арбитров тоже не убедила.

Главный тренер гостей Ильдар Ахметзянов сказал журналистам на пресс-конференции: «Как оценю судейство? Не бывает такого, чтобы Джику и Ву, играя центральных защитников, зарабатывают 10 нарушений на двоих. Мне нравится арбитр Чистяков, но столько свистков сегодня... Как минимум половину не надо было давать вообще».

Он также добавил, что красно-белые по ходу матча не раз выпрашивали у арбитра 11-метровый.

«Если не ошибаюсь, «Спартак» сегодня девять раз просил пенальти. Мы за все игры столько не видели в этом сезоне. Когда столько просят, это со стороны выглядит не очень», — сказал главный тренер «Оренбурга».

После 6-го тура РПЛ «Спартак» занимает второе место, набрав 13 очков. У лидирующего «Краснодара» — 18 баллов. «Оренбург» располагается на девятой строчке (7).